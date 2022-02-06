Экс-разведчик США Риттер предсказал разгром страны в случае войны с Россией

Участие в военном конфликте с Россией ради Украины будет для американских военных самоубийством. Соответствующей информацией поделился бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Риттер подчеркнул, что прием Киева в Североатлантический альянс обяжет НАТО выступить на стороне Украины, если произойдет война против России. Военный отметил, что блоку придется взять под собственный «зонтик» эту республику: разместить на ее территории войска противовоздушной обороны, боевые группы и авиацию, передает «ПолитРоссия».

Однако, по словам разведчика, России придется ответить, что станет причиной войны, в которую Киев втянет НАТО. Риттер добавил, что США потерпят в этом конфликте «разгром», поскольку американские военные плохо обучены и не подготовлены к войне против российских солдат.

Немецкое правительство недавно отказалось поставлять летальное вооружение Киеву. Однако власти Германии не исключают возможность введения санкций против России в случае эскалации ситуации, сообщает телеканал «360».

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