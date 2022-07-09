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Экс-продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш вернулся в Россию

Экс-продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш вернулся в Россию
prt scr youtube.com/ISLND TV

Бывший продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш приехал в Россию. Ранее он раскритиковал действия украинской власти и президента этой страны Владимира Зеленского.

Бардаш заявлял, что на него объявлена охота. Информация о том, что продюсер вернулся в Россию, появилась 9 июля в Telegram-каналах. 

«Ого, тем временем Юра Бардаш уже в Москве. Вроде как на Украине ему шили дело за государственную измену, а он уже в Москве, где успел неплохо устроиться», — говорится в одном из сообщений.

На Украине 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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