Экс-продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш вернулся в Россию

Бывший продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш приехал в Россию. Ранее он раскритиковал действия украинской власти и президента этой страны Владимира Зеленского.
Бардаш заявлял, что на него объявлена охота. Информация о том, что продюсер вернулся в Россию, появилась 9 июля в Telegram-каналах.
«Ого, тем временем Юра Бардаш уже в Москве. Вроде как на Украине ему шили дело за государственную измену, а он уже в Москве, где успел неплохо устроиться», — говорится в одном из сообщений.
На Украине 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.