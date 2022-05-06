Экс-президент Молдавии Додон не исключил новых провокаций в Приднестровье

«Думаю, что за этим стоят те, кто хочет здесь открыть второй фронт, развязать войну в этом регионе, хотя это не нужно ни левому, ни правому берегу. Я не исключаю, что провокации будут и дальше, они будут идти по нарастающей», — сказал политик.