Экс-президент Молдавии Додон не исключил новых провокаций в Приднестровье

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Эскалация напряженности в Приднестровье может продолжиться вместе с новыми провокациями, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.
В эфире телеканала Publika TV он заметил, что Тирасполь не заинтересован в том, чтобы «раскачивать лодку».
«Думаю, что за этим стоят те, кто хочет здесь открыть второй фронт, развязать войну в этом регионе, хотя это не нужно ни левому, ни правому берегу. Я не исключаю, что провокации будут и дальше, они будут идти по нарастающей», — сказал политик.
По его мнению, риски исходят именно от Кишинева, который подвергается внешнему давлению. В связи с этим Додон призвал власти страны реально оценить свои возможности и уйти в отставку, чтобы не втянуть Молдавию в конфликт.
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