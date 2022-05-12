    В тренде

    Экс-президент Бразилии Лула да Силва возложил вину за украинский кризис на Байдена

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-президент Бразилии Лула да Силва возложил вину за украинский кризис на Байдена

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

    Главным виновником кризиса на Украине является президент США Джо Байден. Такое мнение высказал экс-лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Кризис в стране возник из-за того, что внешняя политика США была построена на неверной оценке отношений Киева и Москвы, просчет в которой допустил Байден. Решением проблемы Лула да Силва назвал отказ НАТО от принятия Украины. 

    «В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: “Украина не вступит в НАТО”. Это решило бы проблему», — высказался Силва.

    По мнению политика, Байден мог провести двусторонний саммит с российским президентом Владимиром Путиным для деэскалации ситуации. Он указал, что именно в изменении хода событий и есть роль лидера страны.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »