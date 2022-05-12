Экс-президент Бразилии Лула да Силва возложил вину за украинский кризис на Байдена

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Главным виновником кризиса на Украине является президент США Джо Байден. Такое мнение высказал экс-лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Кризис в стране возник из-за того, что внешняя политика США была построена на неверной оценке отношений Киева и Москвы, просчет в которой допустил Байден. Решением проблемы Лула да Силва назвал отказ НАТО от принятия Украины.
«В чем причина начала боевых действий на Украине? В НАТО? Тогда США и Европе следовало сказать: “Украина не вступит в НАТО”. Это решило бы проблему», — высказался Силва.
По мнению политика, Байден мог провести двусторонний саммит с российским президентом Владимиром Путиным для деэскалации ситуации. Он указал, что именно в изменении хода событий и есть роль лидера страны.
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