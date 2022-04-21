Экс-президент Боливии одним фактом поставил на место «вездесущий» Вашингтон

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Экс-президент Боливии Эво Моралес в интервью RT заявил, что США
не ратифицировали ни одного международного договора о правах человека, поэтому
не могут указывать другим странам.
Генассамблея ООН 7 апреля приостановила участие России в
Совете ООН по правам человека. В поддержку этой меры высказались 93
государства, против — 24, еще 58 воздержались.
Моралес отметил, что США совершили столько вторжений в
множество других стран иногда при помощи госпереворота, и при этом они считают
себя защитниками прав человека. Он подчеркнул, что Соединенные штаты не имеют
на это никакого морального права.
«Напомню, США не ратифицировали ни одного международного договора, ни одной конвенции по правам человека. Они считают, что имеют право судить о правах человека! Но причем тут военные вмешательства? Для США путь к миру лежит через военное вмешательство. Но там, где происходит военное вмешательство, для того, чтобы разграбить природные ресурсы, там никогда не будет справедливости», — уверен политик.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.