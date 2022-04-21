Экс-президент Боливии одним фактом поставил на место «вездесущий» Вашингтон

«Напомню, США не ратифицировали ни одного международного договора, ни одной конвенции по правам человека. Они считают, что имеют право судить о правах человека! Но причем тут военные вмешательства? Для США путь к миру лежит через военное вмешательство. Но там, где происходит военное вмешательство, для того, чтобы разграбить природные ресурсы, там никогда не будет справедливости», — уверен политик.