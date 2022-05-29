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Экс-премьер Японии Абэ: ситуация на Украине обострилась из-за позиции Зеленского по НАТО

Экс-премьер Японии Абэ: ситуация на Украине обострилась из-за позиции Зеленского по НАТО
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Украинский кризис разгорелся из-за заигрывания президента Владимира Зеленского со вступлением Киева в Североатлантический альянс. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На решения главы государства мог повлиять президент США Джо Байден, убежден японский политик. Бывший премьер-министр дал интервью The Economist.

«Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке», — добавил Абэ.

Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.

абэ Зеленский НАТО Украина Япония
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