Украинский кризис разгорелся из-за заигрывания президента Владимира Зеленского со вступлением Киева в Североатлантический альянс. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
На решения главы государства мог повлиять президент США Джо Байден, убежден японский политик. Бывший премьер-министр дал интервью The Economist.
«Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке», — добавил Абэ.
Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.