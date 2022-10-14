Экс-премьер России Степашин: Путин доверился Меркель и пошел на Минские соглашения

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была тем политиком, который смог убедить президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, пойдя на компромисс. Об этом РИА Новости заявил бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.
По его словам, все боевые действия могли завершиться еще восемь лет назад. Однако Путин доверился Меркель, а спустя некоторые время стало понятно, что Запад в очередной раз обманывает Россию, пишет URA.RU.
«Он меня менял на посту премьер-министра, и я помню, как мы думали и надеялись, что мы действительно с Западом задружились по-взрослому. Я на это рассчитывал, и покойный Борис Николаевич, и президент», — рассказал Степашин.
Однако ситуация сложилась иначе. Все встречи Путина с западными тогда еще партнерами по нерасширению НАТО на словах были весьма плодотворными. Но на деле соглашения не выполнялись, что и привело к сегодняшним событиям, добавил экс-премьер.