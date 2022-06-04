Экс-премьер Италии Берлускони отметил изолированность Запада на фоне ситуации на Украине

«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», — отметил Берлускони.