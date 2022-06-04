Экс-премьер Италии Берлускони отметил изолированность Запада на фоне ситуации на Украине

События на Украине показали, что Запад изолирован от всего остального мира. Об этом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони написал в статье для газеты Giornale.
Автор публикации обратил внимание, что большинство стран не стали осуждать специальную операцию защите Донбасса.
«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», — отметил Берлускони.
Специальная операция по защите жителей Луганской и Донецкой народных республик продолжается с 24 февраля. Целью российский военных является демилитаризация и денацификация Украины.