Экс-премьер Британии Мэй «отожгла» на фестивале после новости об отставке Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зажигательно отплясывала на музыкальном фестивале после новости о том, что ее преемник Борис Джонсон подал в отставку. Хореография политика попала на видео, опубликованное изданием The Telegraph.
По словам обозревателей, Мэй веселилась вместе со своим мужем, подпевая и танцуя под песню My Heart’s Been Waiting For You хедлайнера фестиваля Крейга Дэвида.
Напомним, что 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке, несмотря на все последние заявления о сохранении своего статуса. До тех пор, пока не будет назначен новый премьер, он будет продолжать исполнять свои обязанности.