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Экс-премьер Британии Мэй «отожгла» на фестивале после новости об отставке Джонсона

Экс-премьер Британии Мэй «отожгла» на фестивале после новости об отставке Джонсона
I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зажигательно отплясывала на музыкальном фестивале после новости о том, что ее преемник Борис Джонсон подал в отставку. Хореография политика попала на видео, опубликованное изданием The Telegraph.

По словам обозревателей, Мэй веселилась вместе со своим мужем, подпевая и танцуя под песню My Heart’s Been Waiting For You хедлайнера фестиваля Крейга Дэвида. 

Напомним, что 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке, несмотря на все последние заявления о сохранении своего статуса. До тех пор, пока не будет назначен новый премьер, он будет продолжать исполнять свои обязанности.

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RusNewsToday24
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