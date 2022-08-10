Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган и Орбан являются друзьями Путина в НАТО

Даалдер заявил, что у Путина теплые отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони. Он указал, что Эрдоган единственный в НАТО, кто закупил российские комплексы ПВО С-400.