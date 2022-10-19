Экс-посол США в СССР посоветовал Киеву забыть о потерянных землях ради переговоров

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в материале для The Responsible Statecraft заявил, что Киеву следует отказаться от претензий на присоединенные к России территории и сесть за стол переговоров.
«Украина, даже при поддержке НАТО, не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года», — подчеркнул Мэтлок.
По его словам, действующее правительство Украины поставило перед собой недостижимые цели. Попытки «вернуть утраченное» приведут Киев к новому витку эскалации и обернуться печальными последствиями для страны.
Мэтлок отметил, что соглашение о прекращении огня стало бы единственным практическим способом остановить боевые действия, и Вашингтону следует задействовать нужные рычаги давления, чтобы подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.