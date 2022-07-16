Экс-посол США Макфол: многие американские ученые разделяют мнение Путина об Украине

«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: “Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли?”. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — отметил Макфол