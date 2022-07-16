Экс-посол США Макфол: многие американские ученые разделяют мнение Путина об Украине

Издание «Украинская правда» опубликовало интервью бывшего главы дипмиссии США в Москве Майкла Макфола. В ходе беседы экс-посол заявил, что многие его соотечественники считают верными слова президента Владимира Путина о едином историческом пути развития России и Украины.
Примечательно, что среди согласных с российским лидером немало докторов наук.
«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: “Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли?”. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — отметил Макфол
Дипломат напомнил, что оба государства берут свое начало от Древней Руси. Поэтому Макфол настоял на создании Киевом и Вашингтоном специальной образовательной программы, которая поможет переучить украинцев и привить им отвечающее интересам Запада мировоззрение.
Напомним, в июле 2021 года вышла статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В тексте президент осудил возведение политической стены между двумя народами и указал, что Украина может обрести истинную независимость только при условии поддержания партнерских отношений с Россией.