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Экс-посол Франции в РФ назвала неубедительной версию Киева об ударе по СИЗО в Еленовке

Экс-посол Франции в РФ назвала неубедительной версию Киева об ударе по СИЗО в Еленовке
IAEA Imagebank/CC BY 2.0

Бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн прокомментировала удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные националисты батальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела), подчеркнув, что России и республикам Донбасса не было никакого смысла быть по СИЗО.

Киев пытается обвинить в обстреле российских военных. Берманн напомнила, что в СИЗО находились, в том числе, обвиняемые в террористической деятельности, которых могли приговорить к высшей мере наказания. Никакой необходимости убивать их таким образом не было, уверена она.

Полковник французской морской пехоты в отставке Мишель Гойя, присутствовавший в студии во время интервью Берманн, также усомнился в версии украинской стороны. Он задался вопросом, зачем российским военным или их союзникам бить по тюрьме, когда в отношении заключенных готовился судебный процесс.

Напомним, ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 50 украинских военных, 73 военнопленных получили ранения.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
ВСУ еленовка сизо
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