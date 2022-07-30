Экс-посол Франции в РФ назвала неубедительной версию Киева об ударе по СИЗО в Еленовке

Бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн прокомментировала удар по следственному изолятору в Еленовке, где содержались пленные националисты батальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела), подчеркнув, что России и республикам Донбасса не было никакого смысла быть по СИЗО.
Киев пытается обвинить в обстреле российских военных. Берманн напомнила, что в СИЗО находились, в том числе, обвиняемые в террористической деятельности, которых могли приговорить к высшей мере наказания. Никакой необходимости убивать их таким образом не было, уверена она.
Полковник французской морской пехоты в отставке Мишель Гойя, присутствовавший в студии во время интервью Берманн, также усомнился в версии украинской стороны. Он задался вопросом, зачем российским военным или их союзникам бить по тюрьме, когда в отношении заключенных готовился судебный процесс.
Напомним, ночью 29 июля ВСУ нанесли удар по следственному изолятору в Еленовке из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 50 украинских военных, 73 военнопленных получили ранения.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела