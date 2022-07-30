Экс-посол Франции в РФ назвала неубедительной версию Киева об ударе по СИЗО в Еленовке

Полковник французской морской пехоты в отставке Мишель Гойя, присутствовавший в студии во время интервью Берманн, также усомнился в версии украинской стороны. Он задался вопросом, зачем российским военным или их союзникам бить по тюрьме, когда в отношении заключенных готовился судебный процесс.