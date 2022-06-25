Экс-посол Австралии в Польше Энтони Кевин заявил, что западные СМИ старательно замалчивают факты огромного числа преступлений украинских националистов в отношении сограждан, передает «Звезда».
Дипломат уточнил, что сегодня практически никто на Западе не оспаривает данную позицию прессы. Есть лишь несколько веб-сайтов, которые освещают всю правду о происходящем на Украине.
«Существует соглашение мейнстримных западных СМИ — не упоминать украинских националистов и их жестокость в отношении граждан своей страны», — рассказал Кевин.
Бывший австрийский посол подчеркнул, что западные журналисты замалчивают и информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский был избран как «кандидат для мирного управления страной», но который сейчас полностью находится под контролем националистов.
«Украинские националисты уничтожат его, если он попытается установить мир с Россией», — уточнил Кевин.
В заключении он еще раз отметил, что в западных странах не говорят о массовой гибели мирных граждан после обстрелов украинской армии из зон «живого щита», включая «убийства тех, кто подозревается в симпатиях к России, как это было в Буче».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.