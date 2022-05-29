Экс-помощник Рейгана указал на невозможность победы Киева

Киевские власти практически не имеют шансов выйти победителями из украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью журналу American Conservative.
Он подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов серьезно переоценивает возможности украинской армии. По мнению Бэндоу, Киев не имеет шансов в противостоянии с российскими Вооруженными силами в рамках специальной операции. В связи с этим экс-помощник призвал Вашингтон вернуться к мирному урегулированию кризиса.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — заявил Бэндоу.
Бывший помощник добавил, что американским властям нужно настаивать на проведении переговоров. Помимо этого, США должны ослаблять санкции в отношении России, «если она сделает то же самое».