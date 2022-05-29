Экс-помощник Рейгана указал на невозможность победы Киева

Он подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов серьезно переоценивает возможности украинской армии. По мнению Бэндоу, Киев не имеет шансов в противостоянии с российскими Вооруженными силами в рамках специальной операции. В связи с этим экс-помощник призвал Вашингтон вернуться к мирному урегулированию кризиса.