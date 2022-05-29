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Экс-помощник Рейгана указал на невозможность победы Киева

Экс-помощник Рейгана указал на невозможность победы Киева
Федеральное агентство новостей

Киевские власти практически не имеют шансов выйти победителями из украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью журналу American Conservative.

Он подчеркнул, что правительство Соединенных Штатов серьезно переоценивает возможности украинской армии. По мнению Бэндоу, Киев не имеет шансов в противостоянии с российскими Вооруженными силами в рамках специальной операции. В связи с этим экс-помощник призвал Вашингтон вернуться к мирному урегулированию кризиса.

«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — заявил Бэндоу.

Бывший помощник добавил, что американским властям нужно настаивать на проведении переговоров. Помимо этого, США должны ослаблять санкции в отношении России, «если она сделает то же самое».

Киев спецоперация Украина украинский кризис
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