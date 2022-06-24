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Экс-помощник Буша назвал «зеленую» политику Байдена причиной энергокризиса в США

Экс-помощник Буша назвал «зеленую» политику Байдена причиной энергокризиса в США
pxhere.com

«Зеленая» политика президента США Джо Байдена стала причиной энергетического кризиса в стране. Об этом рассказал бывший помощник экс-главы Белого дома Джорджа Буша-младшего Карл Роув.

Политик заявил, что Байден с момента вступления на пост работал над тем, чтобы увеличить стоимость добычи ископаемого топлива в США. В итоге страна в данный момент сталкивается с рекордно большими ценами на топливо. Президент также пытался поднять привлекательность альтернативной экологически чистой энергии.

«Ему это удалось. В результате мы получили рекордно высокие цены», — подчеркнул Роув.

Американский политолог Джон Миршаймер ранее признал, что Вашингтон и его партнеры по НАТО спровоцировали украинский кризис. В связи с этим западные страны несут полную ответственность за конфликт, сообщает URA.RU.

Байден буш кризис роув США
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RusNewsToday24
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