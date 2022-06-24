Экс-помощник Буша назвал «зеленую» политику Байдена причиной энергокризиса в США

Политик заявил, что Байден с момента вступления на пост работал над тем, чтобы увеличить стоимость добычи ископаемого топлива в США. В итоге страна в данный момент сталкивается с рекордно большими ценами на топливо. Президент также пытался поднять привлекательность альтернативной экологически чистой энергии.