«Зеленая» политика президента США Джо Байдена стала причиной энергетического кризиса в стране. Об этом рассказал бывший помощник экс-главы Белого дома Джорджа Буша-младшего Карл Роув.
Политик заявил, что Байден с момента вступления на пост работал над тем, чтобы увеличить стоимость добычи ископаемого топлива в США. В итоге страна в данный момент сталкивается с рекордно большими ценами на топливо. Президент также пытался поднять привлекательность альтернативной экологически чистой энергии.
«Ему это удалось. В результате мы получили рекордно высокие цены», — подчеркнул Роув.
Американский политолог Джон Миршаймер ранее признал, что Вашингтон и его партнеры по НАТО спровоцировали украинский кризис. В связи с этим западные страны несут полную ответственность за конфликт, сообщает URA.RU.