Экс-полковник США Канчиан заявил об ограниченном запасе ракет для HIMARS у Киева

Украина через несколько месяцев может остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Так считает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Некоторые эксперты сообщают, что запасы израсходуются гораздо раньше. Однако Канчиан советует не торопить события.
«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью», — цитирует его газета Newsweek.
Украинские войска получают ракеты от США, запасы которых тоже уже на исходе. С 2004 года американская сторона произвела около 50 тысяч боеприпасов, а в нынешнем финансовом году их планируется закупить лишь 5,8 тысячи единиц. В связи с этим Вашингтон может сократить объемы поставляемых Киеву ракет, заключил Канчиан.