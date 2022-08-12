Экс-полковник США Канчиан заявил об ограниченном запасе ракет для HIMARS у Киева

«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью», — цитирует его газета Newsweek.