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Экс-полковник США Канчиан заявил об ограниченном запасе ракет для HIMARS у Киева

Экс-полковник США Канчиан заявил об ограниченном запасе ракет для HIMARS у Киева
U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина через несколько месяцев может остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Так считает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

Некоторые эксперты сообщают, что запасы израсходуются гораздо раньше. Однако Канчиан советует не торопить события.

«Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью», — цитирует его газета Newsweek.

Украинские войска получают ракеты от США, запасы которых тоже уже на исходе. С 2004 года американская сторона произвела около 50 тысяч боеприпасов, а в нынешнем финансовом году их планируется закупить лишь 5,8 тысячи единиц. В связи с этим Вашингтон может сократить объемы поставляемых Киеву ракет, заключил Канчиан.

himars США Украина
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