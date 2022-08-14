Экс-подруга Хаматовой Дина Корзун дала понять, что не разделяет позицию актрисы

«Этот мир весь принадлежит богу. Он один здесь всем управляет, и мы все — исполнители в его вселенской космической игре. Свободной воли у нас — только чтобы правильно отнестись к обстоятельствам, через которые проходим. Все президенты, министры, ангелы и демоны служат ему», — цитирует Корзун BLITZ.center.