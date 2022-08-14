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Экс-подруга Хаматовой Дина Корзун дала понять, что не разделяет позицию актрисы

Экс-подруга Хаматовой Дина Корзун дала понять, что не разделяет позицию актрисы
Global look press/Pravda Komsomolskaya

Актриса и соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Дина Корзун не разделяет позицию народной артистки РФ Чулпан Хаматовой касательно спецоперации.

Корзун вышла на связь и высказала свое мнение, которое идет вразрез с позицией ее коллеги. Актриса убеждена, что все происходящее — воля высших сил, а не выдуманных Хаматовой врагов.

«Этот мир весь принадлежит богу. Он один здесь всем управляет, и мы все — исполнители в его вселенской космической игре. Свободной воли у нас — только чтобы правильно отнестись к обстоятельствам, через которые проходим. Все президенты, министры, ангелы и демоны служат ему», — цитирует Корзун BLITZ.center.

По всей видимости, Хаматову не интересует мнение экс-подруги. Артистка продолжает настаивать на своем с экранов прозападного телевидения.

корзун спецоперация хаматова
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