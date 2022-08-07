Экс-подполковник армии США Дэвис посоветовал Зеленскому забыть о Херсоне

«Реалистично говоря, для Украины практически невозможно успешно провести «контрнаступление» в Херсоне, насколько это можно себе представить. Как показывает этот анализ, Киеву потребуется не просто одно чудо, чтобы добиться успеха, а целых три. Ставить на карту целостность и безопасность страны исходя из того, что случится три из трех чудес, возможно, не лучший курс», — пришел к выводу подполковник Дэвис.