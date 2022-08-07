Экс-подполковник армии США Дэвис посоветовал Зеленскому забыть о Херсоне

Отважившись на «контрнаступление» в Херсонской области, президент Украины Владимир Зеленский допустит фатальную ошибку, которая обернется катастрофой, написал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в колонке для 19fortyfive.
Американский военный напомнил, что в последние несколько месяцев украинская и западная пресса пестрят заголовками, которые пытаются убедить общественность в скором «контрнаступлении» ВСУ на Херсонскую область.
Однако, проследив за датами подобных сообщений, становится ясно, что они носят исключительно «чернильный характер» — то есть остаются лишь на бумаге. В реальности линия соприкосновения союзных и украинских сил в этом регионе остается практически неизменной с марта.
Если Зеленский действительно планирует отдать приказ о «контрнаступлении» в ближайшем будущем, его неминуемо ждет катастрофа, считает подполковник. По его мнению, для успеха подобной операции должны одновременно «сыграть» сразу три фактора, каждый из которых можно смело считать чудом. Вероятность развития событий таким образом стремится к нулю.
Во-первых, отметил Дэвис, у России остается огромное количество резервов для адекватной реакции в случае агрессии ВСУ. В отличие от Москвы, Киев уже задействовал практически все резервы. То есть в случае необходимости, Херсон получит дополнительную защиту.
«Следует иметь в виду, что у России есть значительные ресурсы, которые она могла бы задействовать, которые ей еще предстоит задействовать», — отметил американец.
Во-вторых, существует географическое препятствие для продвижения ВСУ в сторону Херсона. Так, позиции, которые сегодня занимают украинские военные находятся в десятках километров от Херсонской области. Украинцам придется преодолевать это расстояние, если поступит соответствующий приказ из Киева.
Сделать это без значительных потерь невозможно, поскольку ВСУ необходимо двигаться по открытой местности, став легкой добычей для российских войск.
«Российские артиллеристы и операторы беспилотников будут наблюдать и смогут атаковать бронетехнику и пехоту на открытой местности, имея лишь ограниченную защиту», — сказано в материале.
Третий значительный фактор, сводящий к нулю планы Зеленского по Херсону, — тотальное превосходство России в артиллерии и авиации, добавил военный эксперт.
«Реалистично говоря, для Украины практически невозможно успешно провести «контрнаступление» в Херсоне, насколько это можно себе представить. Как показывает этот анализ, Киеву потребуется не просто одно чудо, чтобы добиться успеха, а целых три. Ставить на карту целостность и безопасность страны исходя из того, что случится три из трех чудес, возможно, не лучший курс», — пришел к выводу подполковник Дэвис.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи