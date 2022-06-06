Экс-нардеп Кива опубликовал видео прогулки Порошенко по Лондону

Бывший президент Украины Петр Порошенко неторопливо прогуливается по улицам Лондона. Видео с украинским экс-главой в Великобритании опубликовал бывший депутат Верховной рады Илья Кива
Порошенко удалось лишь с третьей попытки покинуть территорию Украины. По его словам, он намеревался отправиться в Нидерланды на саммит Европейской народной партии.
«Порошенко, сбежав из Украины, прогуливается в Лондоне. Но душой он с вами соотечественники! … Зеленский со своей труппой “95 квартала” тоже скоро сбежит, у него все для этого готово!», — написал Кива в своем Telegram-канале.
Напомним, что на Украине продолжается российская спецоперация по освобождению Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, все ее цели будут достигнуты полностью.