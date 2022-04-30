Экс-начальник «Хабаровскуправтодор» попал в колонию за дачу взятки

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Бывший начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» выслушал приговор суда по делу о дачи взятки за устройство на работу. Об этом сообщили в СУ СКР по краю и ЕАО.
Подсудимый занял должность начальника «Хабаровскуправтодор» в сентябре 2019 года. Бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона поспособствовал этому. За взятку в размере 4,8 млн рублей он помог выдвинутому кандидату возглавить КГКУ.
«Судом ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении следователей.
Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал. Ему вынесли приговор по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».