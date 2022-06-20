Экс-морпех ВСУ призвал бывших коллег перестать верить в антироссийскую пропаганду и сложить оружие

Житель Херсона Станислав Ковальчук, служивший в морской пехоте Вооруженных сил Украины, сдался ВС России и заявил о желании стать гражданином РФ.
Подразделение Ковальчука было разбито в первом же бою российскими военными. Ковальчук сразу же понял, что его командиры «не умеют ни обороняться, ни наступать, ни воодушевлять своих солдат, вообще ничего не умеют». Молодой человек несколько месяцев прятался дома или на даче. В конце концов, 18-летний житель Херсона сдался в военно-гражданскую администрацию города, передает Федеральное агентство новостей.
«Своим бывшим коллегам из ВСУ я хотел бы сказать — ни в коем случае не стоит становиться «пушечным мясом», ваши командиры просто бросают ваши жизни в топку войны! Сдавайтесь в плен спокойно, никто вас здесь не будет ни бить, ни пытать. С вами просто вежливо пообщаются — и отпустят на свободу, так же как это произошло со мной и моими друзьями», — заявил Ковальчук.
Он заявил, что хочет получить российский паспорт и жить на территории РФ. Еще одной целью молодого человека является получение высшего образования и поиск хорошей работы.