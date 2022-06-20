Экс-морпех ВСУ призвал бывших коллег перестать верить в антироссийскую пропаганду и сложить оружие

«Своим бывшим коллегам из ВСУ я хотел бы сказать — ни в коем случае не стоит становиться «пушечным мясом», ваши командиры просто бросают ваши жизни в топку войны! Сдавайтесь в плен спокойно, никто вас здесь не будет ни бить, ни пытать. С вами просто вежливо пообщаются — и отпустят на свободу, так же как это произошло со мной и моими друзьями», — заявил Ковальчук.