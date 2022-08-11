Экс-мэр Владивостока Гуменюк пойдет под суд за взятки на 38 млн рублей

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношению бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется по нескольким эпизодам взяточничества, сообщили в приморском СУ СКР.
По версии следователей, фигурант незаконно получал средства сначала в период руководства хозяйственным управлением администрации региона. Взятки давал его знакомый бизнесмен из строительной компании. Сумма составила 6,9 миллиона рублей.
Став мэром Владивостока, Гуменюк якобы брал деньги от посредника, который представлял МБУ «Некрополь». Услуги покровительства позволили фигуранту незаконно получить 31,2 миллиона рублей.
Недавно суд приговорил депутата Госдумы к десятилетнему сроку заключения. Он получил взятки на сумму в 3 миллиарда рублей, сообщило издание РИАМО.