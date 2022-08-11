Экс-мэр Владивостока Гуменюк пойдет под суд за взятки на 38 млн рублей

Недавно суд приговорил депутата Госдумы к десятилетнему сроку заключения. Он получил взятки на сумму в 3 миллиарда рублей, сообщило издание РИАМО .

По версии следователей, фигурант незаконно получал средства сначала в период руководства хозяйственным управлением администрации региона. Взятки давал его знакомый бизнесмен из строительной компании. Сумма составила 6,9 миллиона рублей.

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношению бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется по нескольким эпизодам взяточничества, сообщили в приморском СУ СКР.