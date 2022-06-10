Вашингтон использует Киев в качестве марионетки для противостояния с Россией. К такому выводу пришла экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
Своим мнением она поделилась в эфире Fox News. По словам Габбард, скорость, с которой американское правительство приняло решение о военной помощи Украине, символизирует о боевых действиях США с Россией.
«При этом вовсе не обсуждалось, какие у этого шага будут последствия — и зачем нам вообще воевать с Россией. Или любой другой страной», — подчеркнула бывшая конгрессвумен.
Ранее сообщалось, что Запад делает все возможное, чтобы предотвратить разрешение украинского кризиса мирным путем. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.