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Экс-конгрессвумен Габбард: США используют Украину как марионетку для борьбы с Россией

Экс-конгрессвумен Габбард: США используют Украину как марионетку для борьбы с Россией
pexels.com

Вашингтон использует Киев в качестве марионетки для противостояния с Россией. К такому выводу пришла экс-конгрессвумен Тулси Габбард.

Своим мнением она поделилась в эфире Fox News. По словам Габбард, скорость, с которой американское правительство приняло решение о военной помощи Украине, символизирует о боевых действиях США с Россией. 

«При этом вовсе не обсуждалось, какие у этого шага будут последствия — и зачем нам вообще воевать с Россией. Или любой другой страной», — подчеркнула бывшая конгрессвумен.

Ранее сообщалось, что Запад делает все возможное, чтобы предотвратить разрешение украинского кризиса мирным путем. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Россия США Украина
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