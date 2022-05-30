Экс-командующий ВДВ: Россия успешно справилась с главной проблемой в боях на Украине

Силы России успешно справляются с задачами по взятию городов в Донбассе и на Украине, которые должны были стать главной проблемой во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщил бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георий Шпак.
Военный подчеркнул, что главная проблема заключается в городах. По его словам, очевидно, что во время ведения в них оборонительных действий враг использует тактику «германских фашистов», которую они применяли в прошлом веке, передает RT.
Шпак подчеркнул, что киевские националисты защищают огневые позиции на верхних этажах жилых домов. При этом боевики применяют мирных граждан, которые остаются внизу зданий, в качестве живого щита. Украинские радикалы также переделывают большие заводы в настоящие крепости.
Российские военные и Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее установили контроль над Красным Лиманом. Об этом сообщило РИАМО.