Экс-командующий ВДВ: Россия успешно справилась с главной проблемой в боях на Украине

Силы России успешно справляются с задачами по взятию городов в Донбассе и на Украине, которые должны были стать главной проблемой во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщил бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георий Шпак.