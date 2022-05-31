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Экс-командующий ВДВ РФ Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину

Экс-командующий ВДВ РФ Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты предупредили Польшу о недопустимости введения воинского контингента на территорию Украины, заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.

В беседе с RT он отметил, что Москва воспримет отправку польских военных в соседнюю страну как агрессию против себя со стороны НАТО. Поэтому Вашингтон запретил Варшаве предпринимать подобные действия.

«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — сказал Шпак.

В этой связи ВС Польши не войдут на украинскую территорию под национальным флагом, заявил генерал. Однако там могут оказаться наемники или добровольцы из восточноевропейской республики.

НАТО Польша Россия США Украина шпак
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