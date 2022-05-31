Экс-командующий ВДВ РФ Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину

Соединенные Штаты предупредили Польшу о недопустимости введения воинского контингента на территорию Украины, заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
В беседе с RT он отметил, что Москва воспримет отправку польских военных в соседнюю страну как агрессию против себя со стороны НАТО. Поэтому Вашингтон запретил Варшаве предпринимать подобные действия.
«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — сказал Шпак.
В этой связи ВС Польши не войдут на украинскую территорию под национальным флагом, заявил генерал. Однако там могут оказаться наемники или добровольцы из восточноевропейской республики.