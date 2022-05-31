Экс-командующий ВДВ РФ Шпак: США запретили Польше вводить войска на Украину

«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — сказал Шпак.