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Экс-командующий НАТО Бридлав посоветовал Киеву подорвать Крымский мост

Экс-командующий НАТО Бридлав посоветовал Киеву подорвать Крымский мост
wikipedia.org / Rosavtodor.ru / CC BY 4.0

Удар ВСУ по Крымскому мосту станет «крайне болезненным» для России. Об этом заявил бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав.

«Запад передал Украине дозвуковые крылатые ракеты “Гарпун” с дальностью действия до 320 км, поэтому у русских есть основания для беспокойства, потому что Украина может атаковать мост», — приводит перевод слова The Times.

Генерал сослался на свой опыт инженерного строительства и уточнил, что, если ударить в определенное место конструкции, то мост на некоторое время можно вывести из строя. При этом Бридлав подчеркнул, что для его полного разрушения необходима точечная бомбардировка.

ВСУ крымский мост спецоперация вс рф США Украина
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RusNewsToday24
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