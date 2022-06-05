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Экс-командир сил теробороны Херсона Кузьменко заявил о готовности защищать город от ВСУ

Экс-командир сил теробороны Херсона Кузьменко заявил о готовности защищать город от ВСУ
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Бывший командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко сообщил, что готов вместе с Вооруженными силами РФ защищать город от украинских националистов.

По его словам, сейчас в Херсоне нужно порядок и устранить любые угрозы, которые могут нанесли вред мирным жителям.

«Я как житель этого города согласен при необходимости защитить город от различного влияния незаконного, преступного со стороны украинских властей и делать это совместно с российской армией», — подчеркнул Кузьменко.

Кроме того, он сообщил о планах оказывать помощь в устранении проблемных вопросов, в частности изъятии вооружения.

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