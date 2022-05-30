Экс-командир морпехов ВСУ Волынский рассказал, как националисты наносили на технику букву Z

«Мы должны были действовать вместе, поступила команда на движение. Баранюк попал под огонь артиллерии, под огонь авиации, его техника попадала на мины, шлагбаумы, многие погибли и получили ранение, движение техники захлебнулось. Со мной пошли около 200 ребят, в основном это были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении “Азовстали”», — рассказал Волына.