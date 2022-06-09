Экс-командир херсонской терробороны Кузьменко обратился за получением гражданства России

«У нас сегодня такая дата – мы прибыли с супругой после долгих раздумий и совещаний. Решили подать заявление о получении гражданства Российской Федерации. Мы хотим жить в свободной, новой стране на территории Херсона, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне», — заявил военный.