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Экс-командир херсонской терробороны Кузьменко обратился за получением гражданства России

Экс-командир херсонской терробороны Кузьменко обратился за получением гражданства России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Бывший командир 194-го батальона территориальной обороны в Херсоне Дмитрий Кузьменко обратился за получением российского гражданства, сообщает «ПолитНавигатор».

Кузьменко рассказал журналистам, что он вместе с женой перешел на сторону России и считает свой выбор единственно верным. 

«У нас сегодня такая дата – мы прибыли с супругой после долгих раздумий и совещаний. Решили подать заявление о получении гражданства Российской Федерации. Мы хотим жить в свободной, новой стране на территории Херсона, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне», — заявил военный.

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press
Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press

По словам Кузьменко, он обратился к своим подчиненным и призвал их сделать верный выбор и сложили оружие.

«Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к своим бывшим подчиненным, военнослужащим территориальной обороны о том, чтобы они сделали правильный выбор и пошли по моему пути», — заявил Кузьменко.

Ранее издание Independent сообщило, что положение Вооруженных сил Украины является катастрофическим — военные все чаще бросают позиции или сдаются в плен.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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