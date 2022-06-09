Экс-командир херсонской терробороны Кузьменко обратился за получением гражданства России

Бывший командир 194-го батальона территориальной обороны в Херсоне Дмитрий Кузьменко обратился за получением российского гражданства, сообщает «ПолитНавигатор».
Кузьменко рассказал журналистам, что он вместе с женой перешел на сторону России и считает свой выбор единственно верным.
«У нас сегодня такая дата – мы прибыли с супругой после долгих раздумий и совещаний. Решили подать заявление о получении гражданства Российской Федерации. Мы хотим жить в свободной, новой стране на территории Херсона, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне», — заявил военный.
По словам Кузьменко, он обратился к своим подчиненным и призвал их сделать верный выбор и сложили оружие.
«Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к своим бывшим подчиненным, военнослужащим территориальной обороны о том, чтобы они сделали правильный выбор и пошли по моему пути», — заявил Кузьменко.
Ранее издание Independent сообщило, что положение Вооруженных сил Украины является катастрофическим — военные все чаще бросают позиции или сдаются в плен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.