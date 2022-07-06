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Экс-капитан «Зенита» Радимов допустил крупное поражение «Спартака» в Суперкубке

Экс-капитан «Зенита» Радимов допустил крупное поражение «Спартака» в Суперкубке
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что московский «Спартак» может потерпеть разгромное поражение в матче Суперкубка России.

Владислав Радимов не исключил, что уступивший в прошлом году в Петербурге со счетом 1:7 «Спартак» вновь проиграет с крупным счетом, если сделает ставку на атакующий футбол. Об этом экс-капитан сине-бело-голубых рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру “Спартака”, но тут или пан, или пропал», — подчеркнул Радимов.

Матч Суперкубка России пройдет на петербургской «Газпром Арене» 9 июля, пишет RT. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. «Спартак» и «Зенит» впервые в истории встретятся в матче Суперкубка страны. 

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