Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит смысла в своем посредничестве в разрешении конфликта на Украине. По словам политика, она также не получала просьб от Киева.
Ранее старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер заподозрила действующего главу правительства ФРГ Олафа Шольца в двойной игре по отношению к Украине, сообщает телеканал «360».
Фишер отметила, что недавние заявления Шольца противоречат прежнему отношению немецкого руководства к России. По ее мнению, канцлер создает лишь видимость популярной в ЕС и НАТО политической позиции. В то же время Шольц пытается сохранить и торговые отношения с Россией, отметила эксперт.