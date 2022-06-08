Экс-канцлер ФРГ Меркель не увидела смысла в своем посредничестве по Украине

Фишер отметила, что недавние заявления Шольца противоречат прежнему отношению немецкого руководства к России. По ее мнению, канцлер создает лишь видимость популярной в ЕС и НАТО политической позиции. В то же время Шольц пытается сохранить и торговые отношения с Россией, отметила эксперт.