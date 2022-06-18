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Экс-канцлер ФРГ Меркель не поверила, что газ мог быть «оружием» России

Экс-канцлер ФРГ Меркель не поверила, что газ мог быть «оружием» России
Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Российский газ не воспринимался Германией как «оружие», заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Политик не поверила, что голубое топливо и трубопровод «Северный поток — 2» был якобы орудием Москвы. Она также обратила внимание: газопровод не запускался на момент начала спецоперации РФ на Украине.

«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — констатировала Меркель в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland.

Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.

газ Германия Меркель Северный поток — 2 Украина
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