Российский газ не воспринимался Германией как «оружие», заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Политик не поверила, что голубое топливо и трубопровод «Северный поток — 2» был якобы орудием Москвы. Она также обратила внимание: газопровод не запускался на момент начала спецоперации РФ на Украине.
«Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире», — констатировала Меркель в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland.
Напомним, что на Украине ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.