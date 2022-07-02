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Экс-кандидат в президенты США Габбард обвинила Джо Байдена в государственной измене из-за Украины

Экс-кандидат в президенты США Габбард обвинила Джо Байдена в государственной измене из-за Украины
globallookpress.com/ R4229/picture alliance

Бывший кандидат в президенты США, член демократической партии Тулси Габбард считает, что действующий глава государства Джо Байден предал родину ради интересов Украины.

Габбард в соцсетях опубликовала пост про американскую политику, акцентировав внимание на том факте, что руководству США постоянно задают вопрос о конечной цели страны в украинском конфликте, и представители белого дома постоянно уклоняются от прямого ответа. Как мантра повторяется один и тот де тезис: все решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США следуют за ним.

«Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?» — возмутилась Тулси Габбард.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Габбард призывала Белый дом отказаться от поставок вооружения Украине и заявляла, что киевской власти следует срочно приступить к переговорам с Москвой. Она подчеркивала, что отправка западного вооружения способствует только эскалации конфликта и не приближает его завершение.

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