Габбард в соцсетях опубликовала пост про американскую политику, акцентировав внимание на том факте, что руководству США постоянно задают вопрос о конечной цели страны в украинском конфликте, и представители белого дома постоянно уклоняются от прямого ответа. Как мантра повторяется один и тот де тезис: все решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США следуют за ним.