Экс-игрок «Зенита» Лепехин счел оправданным недовольство фанатов участием «Би-2» в Суперкубке

Прошедший в Петербурге Суперкубок России завершился чередой обсуждений. Однако темой для них стала не победа «Зенита», а выступление группы «Би-2» перед церемонией награждения.
Изначально выступать на мероприятии должна была группировка «Ленинград», однако без объяснения причин организаторы заменили ее на «Би-2». Болельщики остались недовольны таким развитием событий и освистали артистов. Петербуржцы так и не поняли, зачем губернатор Александр Беглов позвал на Суперкубок музыкантов, критикующих спецоперацию России.
Свое мнение по этому поводу высказал экс-игрок ФК «Зенит», начальник команды брянского «Динамо» Константин Лепехин. В беседе с Федеральным агентством новостей он назвал оправданным недовольство публики.
«Я слышал, проблема “Би-2” в том, что они вроде открыто критикуют нашу военную операцию. Об этом я читал сегодня, что недовольство в прессе возникло у людей. Тут я считаю, оправданное недовольство. Можешь не поддерживать — это твое личное дело, но на таких серьезных мероприятиях, общественное участие принимать, конечно, ты не должен», — отметил он.
По мнению футболиста, крайними в этой ситуации должны остаться не сами музыканты. Вопросы необходимо задавать тем, кто организовывает подобные мероприятия.
В апреле группа «Би-2» отказалась выступать в Омске из-за баннера «Zа президента» и флага России. Этот инцидент вызвал негодование в Сети, многие пользователи осудили позицию рокеров.