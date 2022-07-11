Экс-игрок «Зенита» Лепехин счел оправданным недовольство фанатов участием «Би-2» в Суперкубке

«Я слышал, проблема “Би-2” в том, что они вроде открыто критикуют нашу военную операцию. Об этом я читал сегодня, что недовольство в прессе возникло у людей. Тут я считаю, оправданное недовольство. Можешь не поддерживать — это твое личное дело, но на таких серьезных мероприятиях, общественное участие принимать, конечно, ты не должен», — отметил он.