Пригодность американских властей и их способность вести самостоятельную и независимую политику сегодня находится под большим вопросом. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.
Действия Вашингтона идут вразрез с потребностями самого государства, отметил дипломат в интервью для USA Today.
«Идут дискуссии о пригодности Америки, а также о том, годится ли — и если да, то какая именно Америка — к проведению самостоятельной политики», — уточнил эксперт.
Ранее экс-госсекретарь Киссинджер сообщил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для решения конфликта. Подробности передает RT.