Новости0

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Вашингтон не способен принимать самостоятельные решения

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Вашингтон не способен принимать самостоятельные решения
Jörg Carstensen/dpa/Globallookpress

Пригодность американских властей и их способность вести самостоятельную и независимую политику сегодня находится под большим вопросом. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

Действия Вашингтона идут вразрез с потребностями самого государства, отметил дипломат в интервью для USA Today.

«Идут дискуссии о пригодности Америки, а также о том, годится ли — и если да, то какая именно Америка — к проведению самостоятельной политики», — уточнил эксперт.

Ранее экс-госсекретарь Киссинджер сообщил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для решения конфликта. Подробности передает RT.

вашингтон генри киссинджер США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.