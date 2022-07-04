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Экс-госсекретарь США Киссинджер опроверг свои заявления о передаче украинских земель России

Экс-госсекретарь США Киссинджер опроверг свои заявления о передаче украинских земель России
globallookpress.com/Christoph Soeder/dpa

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер опроверг свои заявления о том, что для скорейшего мирного разрешения украинского конфликта, Киеву необходимо отдать земли, требуемые Москвой. Об этом он сообщил в интервью для Time.

Дипломат уточнил, что он имел в виду возврат в исходное положение.

«Я никогда не говорил об этом. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», — подчеркнул Киссинджер.

Также он уточнил, что Крым и Донбасс все еще остаются «спорными территориями», хотя российские власти давно закрыли тему принадлежности полуострова.

Киссинджер спецоперация россии на украине Украина
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