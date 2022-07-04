Экс-госсекретарь США Киссинджер опроверг свои заявления о передаче украинских земель России

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер опроверг свои заявления о том, что для скорейшего мирного разрешения украинского конфликта, Киеву необходимо отдать земли, требуемые Москвой. Об этом он сообщил в интервью для Time.