Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила против переговоров с Россией

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». Комментируя слова французского лидера Клинтон отметила, что время диалога еще не пришло.