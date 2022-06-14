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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила против переговоров с Россией

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила против переговоров с Россией
Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс- госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась против переговоров с Москвой, пишет газета Le Point.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». Комментируя слова французского лидера Клинтон отметила, что время диалога еще не пришло.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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