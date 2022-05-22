Экс-глава СДПГ Лафонтен провел параллель между заявлениями Бербок против РФ и риторикой нацистов

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен раскритиковал антироссийские заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
Политик заявил, что риторика дипломата напоминает ему о временах нацисткой Германии.
«Заявления Бербок о “разрушении” России похожи на “язык нацистской Германии”, потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха», — сказал он.
Вместе с тем Лафонтен добавил, что стремление Берлина к независимости от российских энергоносителей только ослабит местную экономику. Однако канцлер страны Олаф Шольц не пытается этому помешать, резюмировал он.
Ранее Бербок заявила, что НАТО продолжила поддержку Украины. При этом дипломат подчеркнула, что Альянс не должен допустить втягивания себя в конфликт, сообщил телеканал «Царьград».