Экс-глава СБУ Вовк сообщил о продолжающемся отступлении ВСУ в Донбассе

Группировка Вооруженных сил Украины в Донбассе продолжает отступать. Об этом сообщил бывший начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
В интервью YouTube-каналу «Да это так» генерал рассказал, что сейчас украинские солдаты покидают позиции в Северодонецке.
«Сегодня мы отступаем и из Северодонецка. Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: “Мы не будем переходить в контрнаступление”», — отметил Вовк.
Экс-глава СБУ считает, что в настоящий момент украинская армия как никогда нуждается в бойцах, способных управлять артиллерией. Однако Киеву уже не получится перекрыть недостаток солдат за счет очередной волны мобилизации.