Экс-глава СБУ Вовк сообщил о продолжающемся отступлении ВСУ в Донбассе

«Сегодня мы отступаем и из Северодонецка. Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять более лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит: “Мы не будем переходить в контрнаступление”», — отметил Вовк.