Экс-глава СБУ Харьковской области: «выход» ВСУ к границе с Россией был постановкой

Постановочный выход украинских националистов к пограничному столбу на границе Украины и России закончился смертью и ранением солдат. Об этом рассказал уволенный с поста главы управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.
В своем аккаунте в соцсетях он уточнил, что все, о чем «врала российская пропаганда», оказалось правдой. Четверо солдат погибли, а трое получили ранения в результате этой показательной акции.
«Кстати, столб был украден из торгового центра. Затем колонну с солдатами позорно бросают, и теряют четверых «двухсотых» и троих «трехсотых», и все это ради минутного видео для президента», — написал Дудин.
В середине мая в Сети появилось видео с военными ВСУ, якобы на границе Харьковской области с РФ. Националисты притащили пограничный столб и похвастались президенту Владимиру Зеленскому, что они заняли позицию на границе с Россией. Зеленский даже записал видеообращение со словами благодарности за «геройский» поступок.