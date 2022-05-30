Экс-глава СБУ Харьковской области: «выход» ВСУ к границе с Россией был постановкой

В середине мая в Сети появилось видео с военными ВСУ, якобы на границе Харьковской области с РФ. Националисты притащили пограничный столб и похвастались президенту Владимиру Зеленскому, что они заняли позицию на границе с Россией. Зеленский даже записал видеообращение со словами благодарности за «геройский» поступок.