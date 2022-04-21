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    Экс-глава «Роснано» Чубайс отказался прийти в суд на слушание дела о краже его имущества

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-глава «Роснано» Чубайс отказался прийти в суд на слушание дела о краже его имущества

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    В Москве продолжаются слушания по уголовному делу о краже
    имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. В грядущем заседании
    экс-спецпредставитель президента РФ участвовать не будет, передает РИА Новости
    со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда российской столицы.

    Напомним, что речь идет о краже имущества Чубайса на 70
    миллионов рублей. Сейчас под следствием находятся экс-председатель правления
    управляющей компании «Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии
    народной свободы» Муса Садаев и двое охранников. Все они обвиняются в краже и
    мошенничестве в особо крупном размере.

    В настоящий момент проводятся предварительные заседания
    суда. Следующее слушание состоится 27 апреля.

    Ранее Анатолий Чубайс покинул пост спецпредствителя
    президента России по связям с международными организациями для достижения целей
    устойчивого развития и покинул территорию страны. О его отставке сообщал
    телеканал «360».

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