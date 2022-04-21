Экс-глава «Роснано» Чубайс отказался прийти в суд на слушание дела о краже его имущества

Напомним, что речь идет о краже имущества Чубайса на 70

миллионов рублей. Сейчас под следствием находятся экс-председатель правления

управляющей компании «Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии

народной свободы» Муса Садаев и двое охранников. Все они обвиняются в краже и

мошенничестве в особо крупном размере.