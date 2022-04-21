Экс-глава «Роснано» Чубайс отказался прийти в суд на слушание дела о краже его имущества

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В Москве продолжаются слушания по уголовному делу о краже
имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. В грядущем заседании
экс-спецпредставитель президента РФ участвовать не будет, передает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда российской столицы.
Напомним, что речь идет о краже имущества Чубайса на 70
миллионов рублей. Сейчас под следствием находятся экс-председатель правления
управляющей компании «Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии
народной свободы» Муса Садаев и двое охранников. Все они обвиняются в краже и
мошенничестве в особо крупном размере.
В настоящий момент проводятся предварительные заседания
суда. Следующее слушание состоится 27 апреля.
Ранее Анатолий Чубайс покинул пост спецпредствителя
президента России по связям с международными организациями для достижения целей
устойчивого развития и покинул территорию страны. О его отставке сообщал
телеканал «360».