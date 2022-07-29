Экс-глава МВД Италии Сальвини заявил о необходимости диалога с РФ ради стабилизации мира

«Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками из свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — подчеркнул Сальвини.