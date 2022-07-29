Экс-глава МВД Италии Сальвини заявил о необходимости диалога с РФ ради стабилизации мира

Всем странам Запада необходимо наладить диалог с Россией для скорейшего урегулирования кризиса на Украине и в Европе. Об этом сообщила газета La Stampa, цитируя экс-министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.
Он уверен, что Евросоюзу нужны контакты с Москвой, несмотря на разные политические взгляды и убеждения.
«Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками из свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — подчеркнул Сальвини.
Ранее сообщалось, что европейские политики опасаются последствий отставки итальянского премьер-министра Марио Драги. Подробности передает «Царьград».