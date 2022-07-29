Экс-глава Молдавии Додон: Санду готова плясать под дудку НАТО ради собственной власти

«Наблюдающаяся в последние дни все более агрессивная и воинственная риторика президента, спикера парламента и премьер-министра объясняется иностранными военными интересами, а также интересами политического выживания партии “Действие и солидарность“ (ПДС). Власти уже открыто говорят о втягивании Молдавии в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет», — заявил Додон.