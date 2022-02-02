Экс-глава МИД Польши Сикорский упрекнул ФРГ в нежелании снабжать оружием Украину

Немецкие власти должны пересмотреть свою позицию относительно отказа предоставлять Украине вооружение, считает экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Поведение Германии в случае украинского кризиса Сикорский назвал «бездействием». Он напомнил, что именно Берлин содействовал строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток – 2" и его завершению. На себя немцы работают», — заявил он в беседе с Der Spiegel.

По словам экс-министра, Германия и Франция нарушают пункты Лиссабонского договора, а внешняя политика этих стран частично причастна к обострению ситуации вокруг Украины.

«Но вместо этого в связи с Украиной возник так называемый нормандский формат и были выработаны Минские соглашения. Франция и Германия, самые большие страны – члены ЕС возложили на себя миссию разрешения конфликта – без институтов ЕС и без участия таких стран, как Польша», — добавил он.

Вместе с этим Сикорского задело, что в последние несколько лет траты Варшавы на оборону превосходят расходы Берлина. Это, по мнению бывшего министра, является нечестным.

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