Экс-глава МИД Германии Габриэль: газовая политика ФРГ «сводит потребителей с ума»

Бывший глава МИД ФРГ, экс-вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что Правительство Германии «сводит потребителей с ума», размышляя о сотрудничестве с Катаром в вопросах поставки газа.
Немецкая пресса, в частности, издания Focus и Bild сообщали, что Германия все еще не заключила соглашение с Катаром о поставках газа. Напомним, в начале марта две страны заключили партнерство в энергетической сфере, подразумевались продажи катарского газа для обретения Германией «независимости от поставок из РФ». Зигмар Габриэль прокомментировал эту ситуацию.
«Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии. Затем мы покупаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума», — цитирует Габриэля РИА Новости.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.