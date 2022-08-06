Экс-глава МИД Германии Габриэль: газовая политика ФРГ «сводит потребителей с ума»

«Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Германия не только хочет быстро отказаться от атомной энергии и угля, но и от газа, даже несмотря на то, что у нас в долгосрочной перспективе недостаточно возобновляемых источников энергии. Затем мы покупаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума», — цитирует Габриэля РИА Новости.