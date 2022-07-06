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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала с Владимиром Путиным на свадьбе, покинула страну из-за угроз

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая танцевала с Владимиром Путиным на свадьбе, покинула страну из-за угроз

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Карин Кнайсль

Карин Кнайсль, которая с 2017 по 2019 год возглавляла австрийское Министерство иностранных дел, покинула страну из-за угроз. Об этом сообщило издание Washington Post, журналисты которого заявили, что связались с Кнайсль по WhatsApp. Давать интервью Кнайсль отказалась, но рассказала, что покинула Австрию “не по своей воле”. Куда именно она уехала, неизвестно.

После выхода статьи Кнайсль написала в твиттере (заблокирован в России), что покинула Австрию еще в 2020 году. Я покинула Австрию в сентябре 2020 года из-за постоянных угроз. В июне 2021 года меня избрали директором правления “Роснефти”. Я не живу в Австрии из-за угроз убийством и запрета на работу. The Washington Post превращает это в экстренную новость, но с опозданием на два года.

Кнайсль также отказалась прокомментировать журналистам дело Эгисто Отта, который руководил агентами под прикрытием в австрийской службе внутренней безопасности — его заподозрили в продаже России государственных секретов и предоставлении информации о предполагаемых врагах Кремля на Западе. Кнайсль ответила, что “ничего об этом не знает”.

В 2018 году на свадьбе Кнайсль присутствовал президент России Владимир Путин, который потанцевал с невестой. Позже дипломат рассказала журналистам, что пригласила на свадьбу Путина, который в этот момент находился в Австрии с визитом, “спонтанно”.

Из-за присутствия Путина на ее личном торжестве Кнайсль раскритиковали некоторые австрийские политики, которые призвали ее подать в отставку. В 2021 году Кнайсль вошла в совет директоров “Роснефти” в качестве независимого директора, ее кандидатуру предложило российское правительство. В мае этого года она покинула “Роснефть” в связи с военной спецоперацией РФ на Украине.


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
“Коммерсантъ”


Источник
The Washington Post


Фото
GettyImages.ru


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