Экс-глава «Лукойла» Алекперов предсказал итог нефтяного эмбарго Европы против России

ФБА «Экономика сегодня»
Европа физически не сможет найти альтернативу российской нефти, если введет эмбарго на нее, заявил бывший глава нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов, передает РИА Новости.
«Невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия, даже в среднесрочной перспективе», — убежден бизнесмен.
Если запрет все-таки вступит в силу, России придется заморозить часть скважин, отметил предприниматель. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году, когда из-за пандемии мировой спрос на черное золото резко сократился. Алекперов подчеркнул, что одномоментно перенаправить экспорт на другие рынки крайне сложно.
Эмбарго на российскую нефть со стороны Европейского союза станет проигрышной мерой, причем для каждой из сторон, не сомневается бизнесмен.
Напомним, запрет на импорт российской нефти обсуждается европейскими политиками в качестве одного из пунктов шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Пока в Евросоюзе нет единого мнения по поводу этого ограничения, поскольку отказ от российских энергоресурсов вызовет разную реакцию в каждой отдельной стране союза.