Экс-глава «Лукойла» Алекперов предсказал итог нефтяного эмбарго Европы против России

Если запрет все-таки вступит в силу, России придется заморозить часть скважин, отметил предприниматель. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 году, когда из-за пандемии мировой спрос на черное золото резко сократился. Алекперов подчеркнул, что одномоментно перенаправить экспорт на другие рынки крайне сложно.