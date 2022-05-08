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    Экс-глава Херсонской области Путилов указал на вину украинских властей в потере Крыма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Экс-глава Херсонской области Путилов указал на вину украинских властей в потере Крыма

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    pixabay.com

    Власти Украины несут полную ответственность за потерю контроля над Крымом. В этом уверен экс-губернатор граничащей с полуостровом Херсонской области Андрей Путилов.

    Россия за последние восемь лет сделала для Крыма больше, чем Украина за все время. По словам Путилова, он никогда не обвинял население полуострова в сепаратизме.

    «За 23 года сделано Украиной было меньше. Значит, недоработка была какая-то определенная, раз так получилось. Я тоже, когда ездил в Крым, чувствовал, что такие моменты есть», — цитирует его газета «Известия».

    Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение высказались 96,77 процента жителей региона и 95,6 процента населения Севастополя.

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