Страны Запада намерены развязать войну на Украине. При этом погибнут в конфликте «тысяч 150» жителей государства, заявил экс-глава департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Ганжа.

На первом этапе Запад пытался создать из Украины «анти-Россию», и это у него успешно получилось. Теперь же США отчаянно нуждаются в конфликте. При этом Украина и ее жители Вашингтону безразличны, заявил Ганжа в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас идет накачка вооружением, и поверьте мне, Украина не нужна, они в обязательном порядке развяжут войну», — отметил он.

Совершенно противоположной позиции относительно Украины придерживается Россия. Как ранее заявляли в Госдуме, Москва заинтересована лишь в мирном разрешении конфликта, передает телеканал «360».

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